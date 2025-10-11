Giorgio Perinetti, intervista a cuore aperto a “Mi Manda Monastra” in onda lunedì ​​

Oltre 50 anni di calcio, dagli esordi con la Roma ai tanti successi in tutte le serie calcistiche. Giorgio Perinetti si racconterà a cuore aperto ai microfoni di “Mi Manda Monastra”, la trasmissione condotta dal direttore di Stadionews Guido Monastra con Roberto Parisi, che va in onda tutti i lunedì alle 14 in diretta dalla Ristobottega “L’Angolo di Porticello” (via delle Alpi a Palermo) sulle pagine Fb e sui siti di Stadionews, BlogSicilia e Radio Time.

Perinetti parlerà delle sue tre esperienze con il Palermo (la prima delle quali ad inizio degli anni ‘90), delle sue promozioni calcistiche, racconterà gli aneddoti con i grandi del calcio, da Maradona a Moggi, da Ancelotti a Conte, il suo rapporto con i tanti presidenti vulcanici incontrati in carriera e quello con la città di Palermo e le due tragedie familiari vissute negli ultimi anni.

Perinetti, ovviamente, farà anche il punto sulle ambizioni rosanero e sul progetto appena intrapreso con l’Athletic Palermo, che vuole anche portare avanti un importante lavoro anche sul settore giovanile. La trasmissione, come sempre, sarà aperta alle domande e ai messaggi dei tifosi.







LEGGI ANCHE

PALERMO TRA LE ELETTE D’EUROPA