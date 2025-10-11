Infortunio per Di Francesco: salterà anche la gara contro il Palermo ​​

Aveva appena cominciato a trovare spazio nel Catanzaro, ma dovrà fermarsi di nuovo. Federico Di Francesco ha riportato una lesione incompleta del menisco del ginocchio destro e sarà costretto a restare ai box per circa un mese o quaranta giorni. Un nuovo stop che rallenta il suo processo d’inserimento nella squadra calabrese, proprio mentre iniziava a entrare nei meccanismi tattici.

Servirà un intervento

La risonanza magnetica a cui si è sottoposto nella giornata di venerdì ha escluso danni ai legamenti, inizialmente temuti dopo l’infortunio rimediato mercoledì durante l’allenamento a Giovino. Di Francesco era uscito dal campo sorretto dai compagni, ma aveva poi lasciato il centro sportivo sulle proprie gambe, segnale incoraggiante che ha trovato conferma nei successivi accertamenti. I medici hanno comunque deciso di procedere con un intervento chirurgico, scartando la terapia conservativa.

Salta l’incrocio da ex contro il Palermo

Una sfortuna doppia per l’esterno offensivo, arrivato in prestito dal Palermo a fine agosto con obbligo di riscatto già fissato. Il match del 25 ottobre alle 19.30 avrebbe rappresentato il suo primo incrocio da ex, ma il recupero non sarà completato in tempo. Un’assenza pesante per il Catanzaro, che dovrà fare a meno della sua esperienza e qualità in una delle partite più attese della stagione.







