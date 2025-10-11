Serie C Girone C, 9a giornata: c'è Giugliano - Catania ​​

Redazione 11/10/2025 11:25

La Serie C non si ferma. Il Catania gioca sul campo del Giugliano, mentre domenica tocca a Trapani e Siracusa. La squadra di Aronica, che non vince da quattro gare, affronta la Cavese. Gli uomini di Turati, ultimi in classifica, ricevono il Sorrento.

LE PARTITE

Sabato 11 ottobre 

Foggia – Crotone: ore 14.30



Giugliano – Catania: ore 14.30

Picerno – Casertana: ore 14.30

Domenica 12 ottobre 

Monopoli – Salernitana: ore 12.30

Casarano – Audace Cerignola: ore 14.30

Cavese – Trapani: ore 14.30

Cosenza – Atalanta U23: ore 14.30

Potenza  – Latina: ore 14.30

Siracusa – Sorrento: ore 14.30

Benevento – Altamura: ore 17.30

