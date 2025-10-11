Serie C Girone C, 9a giornata: c’è Giugliano – Catania
La Serie C non si ferma. Il Catania gioca sul campo del Giugliano, mentre domenica tocca a Trapani e Siracusa. La squadra di Aronica, che non vince da quattro gare, affronta la Cavese. Gli uomini di Turati, ultimi in classifica, ricevono il Sorrento.
LE PARTITE
Sabato 11 ottobre
Foggia – Crotone: ore 14.30
Giugliano – Catania: ore 14.30
Picerno – Casertana: ore 14.30
Domenica 12 ottobre
Monopoli – Salernitana: ore 12.30
Casarano – Audace Cerignola: ore 14.30
Cavese – Trapani: ore 14.30
Cosenza – Atalanta U23: ore 14.30
Potenza – Latina: ore 14.30
Siracusa – Sorrento: ore 14.30
Benevento – Altamura: ore 17.30