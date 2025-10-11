Giugliano – Catania in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie C

👉 Sabato 11 ottobre il Catania torna in campo per affrontare il Giugliano nella nona giornata del girone C di Serie C. Fischio d’inizio alle ore 14.30 allo stadio “Alberto De Cristofaro”. Una sfida importante per gli etnei, reduci dal successo contro il Siracusa, che vogliono proseguire la loro rincorsa ai piani alti della classifica.

📡 Giugliano – Catania: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita non sarà trasmessa in chiaro ma sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251).

Gli abbonati potranno seguirla in streaming su Sky Go e NOW, oltre che sulla piattaforma OneFootball (solo per l’estero 🌍).







Per chi vorrà rivederla in differita, Telecolor (canale 11 del digitale terrestre) trasmetterà la gara integrale lunedì 13 ottobre alle 22.15.

📅 Data: sabato 11 ottobre

🕝 Orario: 14.30

🏟️ Stadio: Alberto De Cristofaro – Giugliano

📺 Canali TV: Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251

💻 Streaming: Sky Go, NOW, OneFootball (estero)

⚽ Catania in crescita, Giugliano in difficoltà

Il Catania si presenta alla sfida con il morale alto: la vittoria sul Siracusa ha interrotto una serie di quattro gare senza successi e ha riportato gli etnei a 15 punti, dietro solo a Salernitana (19) e Benevento (16). I rossazzurri vantano anche la miglior difesa del girone con soli 5 gol subiti.

Il Giugliano, invece, è chiamato a reagire: la squadra campana è sedicesima con appena 6 punti e senza vittorie nelle ultime cinque giornate. Servirà un’impresa per fermare un Catania in ripresa e deciso a confermarsi tra le grandi del Girone C.