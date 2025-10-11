Foggia – Crotone in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie C

Sabato 11 ottobre allo stadio Pino Zaccheria si accende una sfida dal sapore di grande calcio tra Foggia e Crotone, valida per la nona giornata del Girone C di Serie C. Calcio d’inizio alle ore 14.30, con due piazze storiche del calcio del Sud pronte a darsi battaglia.

📡 Foggia – Crotone: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita non sarà trasmessa in chiaro, ma sarà disponibile in diretta su Sky Sport (canale 252) per tutti gli abbonati Sky.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming su Sky Go (per gli abbonati Sky) e su NOW, la piattaforma online che permette di guardare la Serie C Sky Wi-Fi in diretta da qualsiasi dispositivo 💻📱.







📅 Data: sabato 11 ottobre 2025

🕝 Orario: 14.30

🏟️ Stadio: Pino Zaccheria – Foggia

📺 Canale TV: Sky Sport (252)

💻 Streaming: Sky Go, NOW

⚽ Foggia in cerca di riscatto, Crotone lanciato verso l’alto

Il Foggia di Delio Rossi è chiamato a invertire la rotta: finora solo una vittoria in campionato e appena 7 punti in classifica, +1 sulla zona playout. I rossoneri arrivano dall’1-1 con l’Atalanta U23, ma faticano a trovare la via del gol — solo 5 reti segnate in otto giornate, secondo peggior attacco del Girone C.

Il Crotone di Emilio Longo, invece, viaggia su tutt’altro ritmo: dopo il successo sul Picerno, i calabresi hanno conquistato 14 punti e occupano il sesto posto, a sole cinque lunghezze dalla vetta. Con tre vittorie nelle ultime cinque partite e una difesa solida, i pitagorici puntano al colpo esterno per restare agganciati al treno promozione.