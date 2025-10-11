Athletic Palermo, arriva l’Enna. Ferraro: “C’è voglia di rivalsa” ​​

Dopo la prima sconfitta stagionale subita contro il Milazzo, l’Athletic Palermo è pronto a ripartire. Domenica, alle ore 16, i nerorosa ospiteranno l’Enna al Velodromo “Paolo Borsellino” per la settima giornata di campionato. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul sito ufficiale del club 👉 athleticclubpalermo.it/storeufficiale.

Il tecnico Emanuele Ferraro ha parlato alla vigilia della sfida, evidenziando la voglia di riscatto del gruppo: “Dopo una sconfitta immeritata a Milazzo abbiamo grande rivalsa. Quel risultato non pregiudica il nostro lavoro, dobbiamo mantenere equilibrio. Ho visto nei ragazzi fame e determinazione: vogliamo riprenderci qualcosa. L’Enna è una squadra con valori, ma siamo carichi e consapevoli della nostra forza. Serve più concretezza”.

Ferraro ha convocato 24 giocatori, con l’unica assenza di Roberto Crivello, fermato dal giudice sportivo.







Convocati Athletic Palermo – Enna

Portieri: Bitzinis, Di Maria, Greliak

Difensori: Mazzotta, Mori, Panaro, Palumbo, Rampulla, Sanchez, Torres, Vesprini

Centrocampisti: Anzelmo, Bongiovanni, Bova, Concialdi, Faccetti, Lores Varela, Maurino, Zalazar

Attaccanti: Bonfiglio, Bustos, Martinez, Matera, Micoli.

LEGGI ANCHE

PALERMO TRA LE ELETTE D’EUROPA