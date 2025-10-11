Catania, Toscano: “È stata una vittoria netta, ma possiamo fare ancora meglio”

Parla Domenico Toscano. Il tecnico del Catania è intervenuto in conferenza stampa al termine della convincente vittoria per 3-0 sul campo del Giugliano, esprimendo soddisfazione per la prestazione della sua squadra, ma senza rinunciare a un’analisi lucida sui margini di crescita.

“L’importanza di questa partita era tanta: dovevamo venire qui e giocare con autorità – ha dichiarato Toscano –. È stata una vittoria netta, anche se ci sono momenti della gara in cui dobbiamo fare meglio. Se vogliamo crescere, dobbiamo analizzare proprio quelle fasi e lavorarci”.

Grazie ai tre punti conquistati, gli etnei volano momentaneamente al secondo posto in classifica, in attesa del risultato del Benevento, impegnato tra le mura amiche contro l’Altamura.







Il prossimo turno vedrà il Catania protagonista di un importante scontro diretto: al “Massimino” arriverà la capolista Salernitana. Fischio d’inizio domenica 19 ottobre alle ore 14.30.

