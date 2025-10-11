Venezia, Stankovic: "La Serie B è un campionato complicato. A Stroppa piace dominare" ​​

Parla Filip Stankovic. Il portiere del Venezia ha rilasciato delle dichiarazioni per Il Gazzettino: dal suo pensiero sulla Serie B fino all’idea di gioco di Stroppa.

“La Serie B è sempre un campionato complicato e pieno di sorprese – afferma -. Ogni domenica bisogna pensare come se l’avversaria fosse la nostra concorrente, quindi bisogna pensare a fare tre punti”.

“A Stroppa piace avere il dominio della palla – continua -, però non mi chiede tante cose, mi lascia libero di testa e non mi detta nessun passaggio”.





