Modena, Cotali: "Col Palermo sarà emozionante. Palumbo? Bello rivederlo, speriamo che..." ​​

Matteo Cotali, terzino sinistro del Modena, ha parlato in vista dell’attesissima sfida contro il Palermo di Inzaghi. Un match importante, carico di significato e che si giocherà in un’atmosfera speciale.

“Stiamo preparando la gara nel migliore dei modi – ha dichiarato Cotali –. Il “Barbera” non lo trovi in tutte le partite: sarà emozionante giocarci e viverla. Loro sono una società importantissima”.

L’esterno gialloblu ha sottolineato anche il valore della sfida e il clima all’interno del gruppo: “Non sarà facile, ma sarà una bella partita da giocare. Stiamo vivendo serenamente l’attesa e ci faremo trovare pronti”.







Infine, un commento anche su Antonio Palumbo, ex di turno oggi al Palermo: “Sarà particolare rivederlo, sperando non faccia quello che ha fatto qui a Modena. Penso che anche lui sia felice di rincontrarci”.

