Modena, Cotali: “Col Palermo sarà emozionante. Palumbo? Bello rivederlo, speriamo che…”
Matteo Cotali, terzino sinistro del Modena, ha parlato in vista dell’attesissima sfida contro il Palermo di Inzaghi. Un match importante, carico di significato e che si giocherà in un’atmosfera speciale.
“Stiamo preparando la gara nel migliore dei modi – ha dichiarato Cotali –. Il “Barbera” non lo trovi in tutte le partite: sarà emozionante giocarci e viverla. Loro sono una società importantissima”.
L’esterno gialloblu ha sottolineato anche il valore della sfida e il clima all’interno del gruppo: “Non sarà facile, ma sarà una bella partita da giocare. Stiamo vivendo serenamente l’attesa e ci faremo trovare pronti”.
Infine, un commento anche su Antonio Palumbo, ex di turno oggi al Palermo: “Sarà particolare rivederlo, sperando non faccia quello che ha fatto qui a Modena. Penso che anche lui sia felice di rincontrarci”.