Catania, Forte: “Dobbiamo vincere il più possibile, concentrato sull’obiettivo della squadra”
Parla Francesco Forte. L’attaccante del Catania, tornato in rete dopo un digiuno durato sei partite, ha rilasciato delle dichiarazioni per Telecolor al termine del match vinto contro il Giugliano per 0 – 3.
“Sono contento di essere rientrato e della vittoria della squadra – afferma, parole riportate da tuttocalciocatania.com -. Siamo già concentrati sulla prossima partita che sarà importantissima e voglio farmi trovare pronto. Nell’ultimo periodo non ho avuto molta fortuna in zona gol, è giusto prendersi le proprie responsabilità. Sono qui per dare sempre il massimo”.
“Sono concentrato sull’obiettivo della squadra – continua Forte -. Dobbiamo vincere il più possibile. Con i miei compagni c’è una buona intesa, c’è fiducia. La prestazione c’è stata, dobbiamo continuare così”.