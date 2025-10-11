Catania, Forte: "Dobbiamo vincere il più possibile, concentrato sull’obiettivo della squadra" ​​

Parla Francesco Forte. L’attaccante del Catania, tornato in rete dopo un digiuno durato sei partite, ha rilasciato delle dichiarazioni per Telecolor al termine del match vinto contro il Giugliano per 0 – 3.

“Sono contento di essere rientrato e della vittoria della squadra – afferma, parole riportate da tuttocalciocatania.com -. Siamo già concentrati sulla prossima partita che sarà importantissima e voglio farmi trovare pronto. Nell’ultimo periodo non ho avuto molta fortuna in zona gol, è giusto prendersi le proprie responsabilità. Sono qui per dare sempre il massimo”.

“Sono concentrato sull’obiettivo della squadra – continua Forte -. Dobbiamo vincere il più possibile. Con i miei compagni c’è una buona intesa, c’è fiducia. La prestazione c’è stata, dobbiamo continuare così”.







