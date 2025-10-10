Baldini fa volare l'Italia U21, bel gioco e punteggio pieno: battuta anche la Svezia (4 - 0) ​​

L’Italia U21 di Silvio Baldini vola: gli azzurrini hanno battuto la Svezia con il risultato di 4 – 0 nel match per le qualificazioni agli Europei U21, volando così a 9 punti (punteggio pieno) al primo posto insieme alla Polonia, avversario più temibile per il raggiungimento della qualificazione diretta.

Primo tempo super dell’Italia, che segna addirittura tutte e tre le reti che decidono la partita: in rete al 12′ e al 47′ Pisilli, autore di una doppietta, in mezzo la rete di Camarda su rigore. Nella ripresa gli azzurrini non soffrono e mettono la ciliegina sulla torta nel recupero, con il rigore fatto battere a Berti, calciatore del Cesena in gol proprio nel suo stadio.

Il prossimo impegno dell’Italia U21 è in programma martedì 14 ottobre, sempre in casa, questa volta contro l’Armenia. Il match si giocherà allo Zini di Cremona.







