Finlandia, Pohjanpalo idolo dei tifosi: fa partire un coro dopo la vittoria con la Lituania / VIDEO ​​

Tutta la grinta di Joel Pohjanpalo. L’attaccante del Palermo e capitano della nazionale finlandese si è reso protagonista di una splendida scena al termine della vittoria contro la Lituania, un successo che tiene vive le speranze di qualificazione ai Mondiali, almeno tramite i playoff.

Il bomber rosanero ha confermato il suo carisma da vero leader: urla imponenti in stile capo ultrà, squadra riunita alle sue spalle e cori che hanno coinvolto tutti i tifosi finlandesi. Un video che vale più di mille parole e mostra quanto Pohjanpalo sappia trascinarenon solo con i gol, ma anche con la sua personalità.

Il prossimo, e ultimo, impegno della Finlandia in questa sosta sarà contro l’Olanda, capolista del girone I con tre punti di vantaggio. Una sfida sulla carta difficilissima, ma che Pohjanpalo e i suoi affronteranno senza timori, a viso aperto.







Dopo gli impegni con la nazionale, l’attuale capocannoniere del Palermo – già a quota quattro reti – tornerà in Sicilia per preparare un’altra sfida cruciale: quella contro il Modena capolista, in programma domenica 19 ottobre al “Barbera”.

