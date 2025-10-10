Palermo, date e orari delle partite dalla 13a alla 18a giornata
La Lega B stila il calendario delle partite fino a fine 2025, vale a dire dalla 13a giornata fino alla 18a di campionato. Il Palermo non giocherà durante nessuna delle feste previste come L’Immacolata e Santo Stefano, in virtù delle decisioni prese su anticipi e posticipi.
Il programma
13a giornata: Virtus Entella – Palermo, sabato 22 novembre ore 15
14a giornata: Palermo – Carrarese, sabato 29 novembre ore 19.30
15a giornata: Empoli – Palermo, domenica 7 dicembre ore 17.15
16a giornata: Palermo – Sampdoria, venerdì 12 dicembre ore 20.30
17a giornata: Avellino – Palermo, sabato 20 dicembre ore 17.15
18a giornata: Palermo – Padova, sabato 27 dicembre ore 17.15