Palermo, test con la Primavera in vista del Modena
Prosegue la preparazione dei rosanero di Inzaghi in vista della sfida contro il Modena. Quest’oggi, 10 ottobre 2025, a Torretta, la squadra ha sostenuto un test amichevole contro la Primavera per mettere ulteriore benzina nelle gambe.
Contro l’attuale capolista del campionato, il Palermo dovrà fare a meno di Bani, alle prese con un infortunio più serio del previsto, che lo terrà ai box per circa un mese.
Resta da valutare la situazione di Ranocchia, out nelle ultime due gare contro Venezia e Spezia: Inzaghi spera di recuperarlo, ma difficilmente correrà rischi se non sarà al meglio.
Intanto, Pohjanpalo e Joronen (unici due rosanero convocati in nazionale), hanno festeggiato una vittoria nella gara contro la Lituania, valida per le qualificazioni ai Mondiali.
LEGGI ANCHE
PALERMO, DATE E ORARI DALLA 13a ALLA 18a
1 thought on “Palermo, test con la Primavera in vista del Modena”
Risultato dell’amichevole contro la disastrosa Primavera di Del Grosso (perché costui allena ancora i giovani del Palermo?)?