Palermo, infortunio per Bani: circa un mese di stop ​​

Infortunio più serio del previsto per Mattia Bani. Gli esami strumentali hanno evidenziato un’elongazione al flessore della gamba sinistra, costringendo il Palermo a fare a meno del suo leader difensivo per diverse partite.

I tempi di recupero sono stimati in circa un mese. Il rientro del difensore potrebbe avvenire dopo la sosta di novembre, in occasione della gara contro la Virtus Entella. Nel frattempo, Bani dovrebbe saltare gli incontri con Modena, Catanzaro, Monza, Pescara e Juve Stabia. I tempi potrebbero ridursi in caso di una buona risposta del giocatore alle terapie riabilitative ma essendoci una sosta è probabile che Inzaghi non rischi nulla.

Si tratta di un’assenza pesantissima per la squadra di Inzaghi. Bani, infatti, era sempre partito titolare in campionato e non aveva saltato nemmeno un minuto prima dell’infortunio rimediato contro lo Spezia, che lo aveva costretto a uscire al 22′.







Al posto di Bani, la prima alternativa dovrebbe essere Peda, che ha già dimostrato affidabilità e solidità quando è stato chiamato in causa e a La Spezia ha giocato proprio da centrale nella difesa a 3.

