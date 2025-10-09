Palermo - Modena, caccia al record: le info per i biglietti, prezzi e date della vendita ​​

Palermo – Modena, caccia al record: le info per i biglietti, prezzi e date della vendita

Redazione 09/10/2025 12:08

Il “Barbera” si prepara a vivere un’altra magica giornata. Il Palermo ha comunicato che alle ore 13.00 di giovedì 9 ottobre inizierà la vendita dei biglietti per assistere alla partita contro il Modena, vero e proprio big match che mette a confronto le prime due del campionato. La gara è in programma domenica 19 ottobre alle ore 15.00.

Facile ipotizzare l’ennesimo bagno di folla, con la concreta speranza di battere il record stagionale di spettatori che si è registrato contro il Bari, quando sugli spalti si contarono 32.363 presenze (15.859 biglietti venduti).

Al fine di evitare disagi e lunghe attese agli ingressi, il club invita a recarsi allo stadio con ampio anticipo per agevolare le procedure di accesso all’impianto.



Sarà possibile acquistare il proprio tagliando fino ad esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

DETTAGLIO PREZZI BIGLIETTI

   SettoreInteroDonne/Over 65*Under 16**Under 14*** PROMO UNIPA****
Centralissima103 €82 €82 €
Tribuna Centrale73 €57 €57 €
Tribuna Laterale48 €40 €40 €
Gradinata Inferiore34 €30 €30 €25 €
Gradinata Superiore28 €23 €23 €14 €21 €
Curve22 €18 €18 €16 €

“–” Riduzione non disponibile 

* riservato ad utenti che abbiano compiuto 65 anni alla data dell’acquisto
** utenti che non abbiano compiuto 16 anni alla data dell’acquisto
*** utenti che non abbiano compiuto 14 anni alla data dell’acquisto – acquistabile solo contestualmente ad un biglietto a tariffa intero e solo nel settore Gradinata Superiore Laterale
**** solo per i possessori di UNIPA card o cedolino UNIPA che acquisteranno a titolo personale presso l’Info Point dello stadio Renzo Barbera (LUN 13/10 -MAR 14/10 10.00-13.00 / 15.00-17.00)

ROSANERO EXPERIENCE

Tornano al Barbera anche le esclusive VIP Experience e Family Experience: vivi il match day da protagonista, dentro e fuori dal campo.

CLICCA QUI PER TUTTE LE INFO

OMAGGI UNDER 14

I titoli omaggio riservati agli Under 14 per la Gradinata Superiore Laterale potranno essere riscattati, fino a esaurimento dei posti disponibili, mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre presso l’Info Point dello stadio Renzo Barbera (ore 10.00-13.00 / 15.00-17.00).

CLICCA QUI PER TUTTE LE INFO

INFO OSPITI

In attesa di indicazioni da parte delle Autorità di P.S.

PROCEDURA CAMBIO UTILIZZATORE ABBONAMENTI E BIGLIETTI

  • Intero: cedibile a tutti;
  • Ridotto donna: cedibile solo a donna;
  • Ridotto over 65: cedibile solo ad utenti over 65;
  • Ridotto under 16: non cedibile;
  • Ridotto under 14: non cedibile;
  • Promo università: non cedibile.

Per accedere all’impianto nel giorno gara sarà necessario:

  • essere muniti di documento d’identità in originale e in corso di validità;
  • presentare documento digitale di biglietto acquistato online (anche via smartphone) o biglietto tradizionale acquistato presso i punti vendita;
  • essere muniti di fidelity card in originale + ricevuta segnaposto, per abbonamenti / biglietti caricati sulla SIAMOAQUILE CARD.

