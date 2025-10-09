Palermo – Modena, caccia al record: le info per i biglietti, prezzi e date della vendita
Il “Barbera” si prepara a vivere un’altra magica giornata. Il Palermo ha comunicato che alle ore 13.00 di giovedì 9 ottobre inizierà la vendita dei biglietti per assistere alla partita contro il Modena, vero e proprio big match che mette a confronto le prime due del campionato. La gara è in programma domenica 19 ottobre alle ore 15.00.
Facile ipotizzare l’ennesimo bagno di folla, con la concreta speranza di battere il record stagionale di spettatori che si è registrato contro il Bari, quando sugli spalti si contarono 32.363 presenze (15.859 biglietti venduti).
Al fine di evitare disagi e lunghe attese agli ingressi, il club invita a recarsi allo stadio con ampio anticipo per agevolare le procedure di accesso all’impianto.
Sarà possibile acquistare il proprio tagliando fino ad esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:
- sito Vivaticket;
- punti vendita Vivaticket presenti in tutto il territorio nazionale (compreso il SiamoAquile Bar&Store allo Stadio “Renzo Barbera”).
DETTAGLIO PREZZI BIGLIETTI
|Settore
|Intero
|Donne/Over 65*
|Under 16**
|Under 14***
|PROMO UNIPA****
|Centralissima
|103 €
|82 €
|82 €
|–
|–
|Tribuna Centrale
|73 €
|57 €
|57 €
|–
|–
|Tribuna Laterale
|48 €
|40 €
|40 €
|–
|–
|Gradinata Inferiore
|34 €
|30 €
|30 €
|–
|25 €
|Gradinata Superiore
|28 €
|23 €
|23 €
|14 €
|21 €
|Curve
|22 €
|18 €
|18 €
|–
|16 €
“–” Riduzione non disponibile
* riservato ad utenti che abbiano compiuto 65 anni alla data dell’acquisto
** utenti che non abbiano compiuto 16 anni alla data dell’acquisto
*** utenti che non abbiano compiuto 14 anni alla data dell’acquisto – acquistabile solo contestualmente ad un biglietto a tariffa intero e solo nel settore Gradinata Superiore Laterale
**** solo per i possessori di UNIPA card o cedolino UNIPA che acquisteranno a titolo personale presso l’Info Point dello stadio Renzo Barbera (LUN 13/10 -MAR 14/10 10.00-13.00 / 15.00-17.00)
ROSANERO EXPERIENCE
Tornano al Barbera anche le esclusive VIP Experience e Family Experience: vivi il match day da protagonista, dentro e fuori dal campo.
OMAGGI UNDER 14
I titoli omaggio riservati agli Under 14 per la Gradinata Superiore Laterale potranno essere riscattati, fino a esaurimento dei posti disponibili, mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre presso l’Info Point dello stadio Renzo Barbera (ore 10.00-13.00 / 15.00-17.00).
INFO OSPITI
In attesa di indicazioni da parte delle Autorità di P.S.
PROCEDURA CAMBIO UTILIZZATORE ABBONAMENTI E BIGLIETTI
- Intero: cedibile a tutti;
- Ridotto donna: cedibile solo a donna;
- Ridotto over 65: cedibile solo ad utenti over 65;
- Ridotto under 16: non cedibile;
- Ridotto under 14: non cedibile;
- Promo università: non cedibile.
Per accedere all’impianto nel giorno gara sarà necessario:
- essere muniti di documento d’identità in originale e in corso di validità;
- presentare documento digitale di biglietto acquistato online (anche via smartphone) o biglietto tradizionale acquistato presso i punti vendita;
- essere muniti di fidelity card in originale + ricevuta segnaposto, per abbonamenti / biglietti caricati sulla SIAMOAQUILE CARD.