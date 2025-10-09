Modena, Adorni: "Andremo a Palermo con tanta consapevolezza" ​​

Davide Adorni, difensore del Modena, è stato intervistato per Il Resto del Carlino e ha parlato della prossima partita, che è un vero e proprio big match. Gli uomini di Sottil, primi in classifica, affronteranno il Palermo al “Barbera”.

“Stiamo facendo qualcosa di bello, dobbiamo esserne orgogliosi e andremo a Palermo con le nostre armi e tanta consapevolezza, ma sempre con i piedi per terra – afferma – . L’impressione che ho è che a tutti siano stati dati ruoli ben definiti e ognuno sa quello che deve fare, c’è un tipo di gestione molto semplice”.

“Sto bene con tutti, quando ad esempio c’è la possibilità, che so, di andare a mangiare qualcosa insieme si propone sempre. È un Modena… coinvolgente“, conclude.







LEGGI ANCHE

PALERMO, ATTESA PER BANI