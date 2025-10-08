Palermo, attesa per Bani: esami effettuati, nelle prossime ore il responso

Mattia Bani ha svolto nel pomeriggio gli esami strumentali necessari a valutare l’entità dell’infortunio muscolare rimediato nella gara di domenica scorsa e che non sembra particolarmente serio. Si attende ancora il responso ufficiale che arriverà nelle prime ore di giovedì mattina.

Il difensore del Palermo era uscito a metà del primo tempo nella gara di La Spezia dopo aver accusato un fastidio alla coscia, non provocato da alcun impatto traumatico: il giocatore ha avvertito un fastidio muscolare, si è accasciato a terra e ha preferito chiedere il cambio per evitare di aggravare la situazione.

C’è attesa sul responso medico, visto che dopo la sosta di campionato il Palermo affronterà la sfida casalinga contro il Modena che vale il primato. Di fronte a problemi muscolari si agisce sempre con cautela e soltanto domani si potrà prevedere quanto sarà lungo lo stop del difensore: la sosta di campionato prevista per domenica potrebbe anche consentire al giocatore un recupero immediato senza saltare alcuna partita.







