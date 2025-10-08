Il Palermo sulle orme del Sassuolo: con questa media punti si va in Serie A ​​

Il Palermo corre forte e, con questo passo, la promozione in Serie A diventa un obiettivo concreto, non solo un sogno. Sette partite rappresentano già un fotogramma soddisfacente per un primo bilancio, che nel caso dei rosanero è molto positivo. Inzaghi ha plasmato una squadra a sua immagine e somiglianza, destinata a lottare fino all’ultima giornata per vincere il campionato.

Palermo a ritmo record

Il Palermo ha collezionato 15 punti in sette gare, con una media di 2,14 punti a partita. La proiezione sulle 38 giornate porta quindi a un totale di circa 81 punti. Con questo passo, la Serie A appare quasi garantita. La squadra di Inzaghi sta infatti tenendo il ritmo del Sassuolo di Grosso, che la scorsa stagione ha dominato il campionato con 82 punti e una media di 2,16, praticamente identica a quella attuale dei rosanero.

Il dato è ancora più confortante se comparato con le stagioni precedenti. Negli ultimi sei campionati, la squadra con la media punti più bassa a ottenere la promozione diretta è stata il Crotone 2019/20, con 1,79. La Salernitana, l’anno successivo, ha chiuso a 1,82, stessa media della Cremonese nel 2021/22. Negli ultimi anni si è registrato un innalzamento della media punti necessaria per ottenere la Serie A senza passare dai playoff: 1,95 nel 2022/23 con il Genoa, 1,92 nel 2023/24 con il Como e 2,00 per il Pisa di Inzaghi.







Per vincere il campionato bisogna alzare il tiro. Se il Sassuolo di Grosso ha conquistato il trofeo con 2,16 punti di media, il Parma l’anno precedente lo ha fatto con 2,00. Il Frosinone 2022/23 aveva una media di 2,11, mentre il Lecce 2021/22 ha vinto con 1,87, leggermente inferiore all’Empoli 2020/21 (1,92). La squadra dei record resta il Benevento di Inzaghi 2019/20, che ha chiuso la stagione con 86 punti e una media impressionante di 2,26.

Equilibrio e costanza: la chiave del Palermo

Arriveranno anche sconfitte e momenti difficili per il Palermo, ma mantenere l’equilibrio lungo la stagione rimane fondamentale. Superare gli ostacoli senza perdere lucidità è il segreto delle grandi squadre. Il Crotone, ad esempio, 2019/20, conquistò il secondo posto nonostante dieci sconfitte. Le ultime due squadre allenate da Inzaghi promosse in Serie A hanno collezionato 4 partite perse il Benevento e 8 il Pisa, l’anno scorso. Nelle ultime sei stagioni, il numero di sconfitte delle squadre promosse è oscillato da un massimo di 10 (Crotone) a un minimo di 3 (Empoli 2020/21).

I pareggi hanno un valore importante in Serie B, un campionato storicamente equilibrato. L’Empoli 2020/21 vinse il campionato con 16 pareggi, il Lecce 2021/22 con 14 e il Parma 2023/24 con 13. L’anno scorso Sassuolo e Pisa pareggiarono 7 partite a testa. Il Palermo, ancora imbattuto, ha collezionato finora tre pareggi.

Il Palermo di Iachini

Non sarà facile mantenere questo ritmo, ma anche rallentando un po’, il Palermo può continuare a sognare. Basta guardare all’ultima promozione record dalla Serie B alla A con Iachini, record poi superato dal Benevento di Inzaghi, con Iachini in panchina. I rosanero 2013/14 chiusero il campionato con 86 punti in 42 partite (campionato a 22 squadre), con una media di 2,05, 11 pareggi e sei sconfitte. Il Palermo di Inzaghi è sulla strada giusta: bisogna mantenerla anche nei momenti di difficoltà.

