Lucioni: "Il Palermo è la squadra da battere. Spezia? Una delusione" ​​

Parla Fabio Lucioni. L’ex difensore del Palermo, da poco ritiratosi dal calcio giocato, è intervenuto ai microfoni di TuttoB per tracciare un bilancio dell’attuale campionato di Serie B. Nel suo intervento ha analizzato il momento dei rosanero, ma anche quello dello Spezia, reduce dalla sconfitta contro la formazione di Inzaghi.

“I rosa sono senza dubbio la squadra da battere – ha dichiarato Lucioni –. Al momento non vedo avversarie davvero in grado di impensierirli. Il Venezia, pur partito a rilento, si sta ritrovando e nelle ultime uscite ha dimostrato il proprio valore. L’Empoli, invece, sta pagando sia il cambio di guida tecnica che il contraccolpo della retrocessione: un passaggio spesso complicato per le squadre che scendono dalla Serie A”

“Anche il Monza, in attesa del closing societario, ha vissuto un momento di confusione che si è riflesso sul campo – ha continuato -. Occhio poi al Modena, attuale capolista: è una squadra solida, costruita con giocatori esperti che hanno già vinto altrove e conoscono bene la categoria. Sta mettendo in difficoltà chiunque, e al momento va davvero forte”.







Lucioni ha poi commentato il momento negativo dello Spezia, una delle squadre più attese ai nastri di partenza: “Per me è la delusione più grande del campionato. Era tra le formazioni più attrezzate e partiva con grandi aspettative. Vedo una squadra nervosa, poco lucida nell’affrontare le partite. Ma in Serie B non puoi permetterti questo tipo di atteggiamento: serve equilibrio e testa libera”.

LEGGI ANCHE

LE DICHIARAZIONI DI GATTUSO

SERIE B, LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

IL “METODO BALDINI”