L'Italia U21 e il "metodo Baldini": gli azzurrini si allenano con una benda sull'occhio / FOTO ​​

Silvio Baldini e i suoi metodi d’allenamento: il ct dell’Italia U21 ha riportato in Nazionale una tipologia di sessione particolarmente legata alla concentrazione. Gli azzurrini si sono infatti allenati con una benda sull’occhio.

A pubblicare le foto dell’allenamento è La Gazzetta dello Sport: si tratta di una tecnica d’allenamento spesso utilizzata nel pugilato che Baldini aveva già utilizzato ai tempi del Pescara che serve per mantenere alta la concentrazione.

LE FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Gazzetta dello Sport (@gazzettadellosport)

LEGGI ANCHE

ITALIA, LE DICHIARAZIONI DI GATTUSO





