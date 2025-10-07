Gattuso: "Israele? Non giocarla significa 3-0 a tavolino. Vogliamo il Mondiale" ​​

Il commissario tecnico della Nazionale, Gennaro Gattuso, è intervenuto oggi in conferenza stampa da Coverciano, alla vigilia delle due sfide di qualificazione ai Mondiali contro Estonia e Israele. Grande attenzione, nelle sue parole, alla gara di martedì a Udine contro la nazionale israeliana, considerata particolarmente delicata sia sul piano sportivo che per il contesto internazionale.

“Martedì andremo a Udine sapendo che ci sarà pochissima gente, e capisco la preoccupazione – ha dichiarato Gattuso –. Ma sappiamo anche che dobbiamo scendere in campo: altrimenti perderemmo 3-0 a tavolino. Lo ripeto: dispiace vedere cosa succede, gente innocente e bambini che muoiono. Sono cose che fanno male al cuore”.

Il ct ha poi sottolineato come l’atmosfera intorno al match sia tutt’altro che serena: “Per tutto questo non possiamo certo dire che l’ambiente sia tranquillo: ci saranno 10mila persone fuori e 5mila dentro lo stadio. Ma noi dobbiamo pensare al nostro obiettivo: andare al Mondiale e ce la metteremo tutta. Sarebbe stato bello ritrovare lo stesso entusiasmo visto a Bergamo, ma sappiamo bene che non è una situazione facile”.







