GdS – “Palermo, tre gol subiti: mai così bene da 45 anni”

La partita di domenica 19 vedrà contrapporsi non solo le squadre al vertice della classifica, ma anche le difese meno perforate del campionato: sia il Palermo che il Modena hanno subito soltanto tre gol, dimostrando una solidità difensiva che ha contribuito significativamente alla loro scalata in classifica.

Per il Palermo si tratta del miglior avvio stagionale degli ultimi 45 anni; infatti, non accadeva dal campionato 1979/80 che la squadra rosa incassasse così poche reti nelle prime sette giornate di Serie B. Tuttavia, in quella stagione i risultati finali non furono particolarmente soddisfacenti, con un anonimo nono posto. Quest’anno, invece, Segre e compagni puntano a traguardi più ambiziosi, facendo leva sulla robustezza della loro difesa e sulla precisione del reparto offensivo.

Attualmente, il Palermo ha subito un solo gol nelle quattro partite disputate tra le mura amiche (nella prima giornata contro la Reggiana) e due reti in trasferta contro Cesena e Spezia. Si tratta di un netto miglioramento rispetto alle stagioni precedenti: nel 2022/23 erano state subite nove reti in sette partite, nel 2023/24 quattro e nel 2024/25 sei.





