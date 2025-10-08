CorSport - "Palermo, palle inattive: l’arma letale di Inzaghi" ​​

Oltre la metà dei gol segnati dal Palermo deriva da situazioni di palla inattiva. Non si tratta di rigori – ai rosa non è stato assegnato nemmeno uno – né di punizioni dirette, nonostante la presenza in organico di specialisti come Palumbo e Ranocchia, ma di tutte le tipologie di azioni che hanno origine da palla ferma.

Addirittura, anche dalle rimesse laterali la squadra ha realizzato due reti in questa prima fase: quella di Le Douaron contro il Bari e quella di Bani a Cesena. Dei 10 gol complessivi finora realizzati, considerando anche la Coppa Italia, 6 sono arrivati proprio da queste situazioni.

L’allenatore Inzaghi dedica particolare attenzione a questi dettagli; infatti, lo scorso anno il Pisa ha prodotto ben 26 reti da palla ferma nell’arco dell’intera stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport.





