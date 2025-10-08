Pelligra: "Ho un sogno: portare il Catania in Serie A e nelle coppe europee" ​​

Ross Pelligra, presidente del Catania, ha raccontato la sua visione e le sue ambizioni in un’intervista al Corriere della Sera. L’imprenditore italo-australiano ha scelto Domenico Toscano per guidare la squadra, un tecnico che vanta già cinque promozioni dalla Serie C in carriera. “Sono molto fiducioso — ha dichiarato — siamo terzi, appena dietro Salernitana e Benevento. Dopo un grande inizio siamo stati penalizzati da qualche infortunio, ma ora stiamo bene e vogliamo tornare al vertice”.

Il sogno di Pelligra

Il presidente ha ribadito l’obiettivo che lo guida sin dal suo arrivo in Sicilia: “Il mio sogno è portare il Catania in Serie A e poi nelle coppe europee. Ma soprattutto voglio dare ai bambini e alle bambine della città strutture adeguate, che possano allontanarli dalla strada e farli crescere attraverso il calcio, una grande scuola di vita”.

“Il Catania è casa mia”

Pelligra ha spiegato anche il legame profondo che lo unisce al club: “Da piccolo, anche se da lontano, seguivo il Catania con i miei nonni siciliani. Mi ha sempre fatto battere il cuore. Nel 2022, nei giorni del fallimento, mi è bastato vedere alcuni video dei tifosi per decidere: in un minuto ho presentato l’offerta. Questa è casa mia”.







L’imprenditore ha conquistato la ribalta nazionale per l’organizzazione, a Perth, della sfida di Serie A Milan – Como, che si terrà in terra australiana nel febbraio 2026: “Qui vanno pazzi per il soccer — ha spiegato — e l’Optus Stadium, da 60 mila posti, è già sold out. L’amore per il calcio cresce ogni giorno”.

