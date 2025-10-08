Cesena, Francesconi: "Palermo e Venezia hanno qualcosa in più, ma occhio al Modena" ​​

Matteo Francesconi, uno dei giovani più interessanti della Serie B, è stato intervistato per Tutto Cesena e ha parlato del campionato di Serie B, indicando il Palermo tra le favorite per la promozione.

“Palermo e Venezia hanno sicuramente qualcosa in più di tutte le altre pretendenti al grande salto: punto su di loro – afferma – . Anche se pure il Modena potrebbe giocarsi le sue chance sino alla fine”.

E il Cesena? Francesconi dice: “Siamo partiti a fari spenti, senza grosse aspettative. Poi la nostra ottima partenza ha cambiato un po’ le carte in tavola, rendendoci più consapevoli della nostra forza. Certo, siamo reduci da due battute d’arresto molto pesanti. Però secondo me siamo forti. Possiamo centrare come la scorsa stagione il traguardo dei playoff. Io ci credo”.







