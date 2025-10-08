Il Palermo a Roma per General Assembly dell’EFC: presente anche Inzaghi ​​

Il Palermo ha preso parte alla General Assembly dell’European Football Clubs (EFC), in corso a Roma. L’evento, che durerà tre giorni, riunisce oltre 800 club da tutta Europa e rappresenta un’importante occasione di confronto sul futuro del calcio internazionale.

A rappresentare il club rosanero nella giornata di oggi sono stati il presidente Dario Mirri, l’amministratore delegato Giovanni Gardini, il direttore operativo Francesco Barresi e l’allenatore Filippo Inzaghi. La presenza del Palermo conferma la volontà della società di essere parte attiva nei processi di dialogo e cooperazione tra le realtà calcistiche europee.

Entrato a far parte del network EFC nel 2023, il club prosegue così nel proprio percorso di crescita e consolidamento, mettendo al centro innovazione, sostenibilità e visione condivisa. La partecipazione alla General Assembly rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento dell’identità internazionale del Palermo.







