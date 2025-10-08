Modena, Rivetti: "I soldi non fanno la classifica. Palumbo? Operazione vantaggiosa" ​​

Il presidente del Modena, Carlo Rivetti, ha rilasciato una lunga intervista a Il Resto del Carlino, toccando diversi temi: dalle proprietà straniere nel calcio all’operazione che ha portato Palumbo al Palermo nell’ultima sessione di mercato.

Parlando della crescente presenza di proprietà straniere nel panorama calcistico, Rivetti ha commentato: “Si tratta di una concorrenza molto forte. Ma una cosa l’ho imparata in tanti anni: i soldi aiutano, certo, ma non sono tutto. Non sono i soldi a fare la classifica. A contare davvero sono visione e programmazione. Bisogna andare oltre la semplice collezione di figurine”.

Soffermandosi poi sull’addio di Palumbo, ha spiegato: “La sua cessione ci ha permesso di chiudere nel migliore dei modi la nostra campagna acquisti. Ne abbiamo tratto dei vantaggi. Ora guardiamo in casa nostra e continuiamo a fare del nostro meglio”.







