Bari, brutte notizie in difesa: c'è lesione per Nikolaou ​​

Dopo la prima vittoria in campionato, ottenuta in rimonta contro il Padova, il Bari deve fare i conti con un’assenza pesante in difesa. Dimitris Nikolaou, infatti, ha riportato una lesione di basso grado all’adduttore destro durante la sfida contro i biancoscudati.

Si tratta di un infortunio lieve, che non dovrebbe tenerlo lontano dai campi a lungo. Tuttavia, è molto probabile che il difensore greco, ex Palermo, debba saltare il prossimo impegno di campionato, in programma dopo la sosta per le nazionali sul campo della Reggiana.

Fino al problema fisico accusato al 16esimo minuto della gara con il Padova, Nikolaou non aveva saltato neanche un minuto in questo avvio di stagione, confermandosi uno degli stakanovisti della formazione allenata da Fabio Caserta.







La nota del Bari

SSC Bari comunica gli esami a cui è stato sottoposto nella giornata odierna Dimitrios Nikolaou per valutare l’entità del problema che lo ha costretto all’uscita anticipata nel corso della sfida di sabato scorso contro il Padova, hanno evidenziato una lesione di basso grado dell’adduttore lungo della coscia destra.

Il calciatore ha già intrapreso il percorso di recupero del caso predisposto dallo staff sanitario biancorosso.

LEGGI ANCHE

ZAMPANO: “A PALERMO PER GIOCARCELA”