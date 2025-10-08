Zampano: “A Palermo per giocarcela. Pohjanpalo? In area è fortissimo” ​​

Parla Francesco Zampano. L’esterno del Modena, prossimo avversario del Palermo, è stato intervistato da Nicolò Binda, firma de La Gazzetta e ha commentato – tra le altre cose – anche la sfida contro la squadra di Inzaghi di domenica 19 ottobre al “Barbera”.

“Palermo? Prima o poi una partita la perdiamo, è normale – ha dichiarato -. Sarà in quel momento che dovremo dimostrare di essere una vera squadra. Ma andremo lì per giocarcela, su questo non ci sono dubbi”.

Zampano ha poi parlato del suo ex compagno ai tempi del Venezia, Pohjanpalo: “È un bomber vero. In area di rigore è fortissimo. Non vedo l’ora di rivederlo a Palermo”.







