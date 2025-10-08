Silvio, il ragazzo che coltiva sogni: dalla passione per il Palermo alla laurea con 110 e lode ​​

Un sorriso contagioso e una voglia di vivere che supera le difficoltà. Silvio è un ragazzo speciale ed è riuscito a coronare il suo sogno: si è laureato in scienze e tecnologie agrarie con 110 e lode. Un momento emozionante non solo per parenti e amici, ma anche per tutto l’uditorio, che si è commosso ascoltando le sue parole.

“Ringrazio tutti perché il mio successo è il successo di tutti. Voglio dedicare questo momento anche alle persone che non ce l’hanno fatta, però voglio dire che se c’è impegno e si crede nei propri sogni, tutti ce la possiamo fare“. Silvio ha regalato alla commissione una piantina e ha voluto lanciare un messaggio di speranza. “Voglio che contribuiamo tutti per il bene del mondo”, dice.

La passione per la natura si intreccia con l’amore profondo per il Palermo. Silvio è un tifoso autentico, di quelli che non mancano mai all’appuntamento con la squadra del cuore, seguendola con dedizione e orgoglio. Al centro sportivo di Torretta, dove ogni giorno prende forma il sogno rosanero, c’è un luogo speciale: un orto. Non un orto qualsiasi, bensì un vero e proprio “orto sociale”.







È lì che Silvio mette il cuore tra le piante, coltivando non solo verdure e ortaggi, ma anche emozioni, speranze e ideali. Un piccolo angolo verde, dove il tifo e la vita crescono insieme, sotto lo stesso sole.

LEGGI ANCHE

PALERMO, CON QUESTA MEDIA PUNTI SI VA IN SERIE A