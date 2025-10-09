Magnani: "Il mio arrivo alla Reggiana? È per motivazioni familiari" ​​

“Ho sempre avuto l’idea di vestire la maglia granata prima o poi dopo le giovanili. Il mio arrivo è per motivazioni familiari, ho messo davanti a tutto un grave problema di salute in

famiglia. Avvicinarmi era fondamentale”.

Lo ha detto l’ex difensore del Palermo Magnani, ora alla Reggiana. Il calciatore ha parlato anche dei suoi obiettivi. “Un compleanno felice per la vittoria ma che in generale non avrei festeggiato: non sento di avere grandi cose da festeggiare. Come obiettivi penso alla salute e la serenità della famiglia. Raggiunto questo, tutto quel che viene è un bene”.

“Reggiana? Un gruppo di lavoratori, giovani con grande disponibilità che vanno aiutati, avendo il potenziale. Reggio è il posto giusto per i giovani, dobbiamo essere noi più esperti a contribuire per farli diventare dei giocatori migliori”.





