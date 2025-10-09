CorSport - "Il Palermo d’Inzaghi coltiva equilibrio" ​​

Solo 3 gol subiti in 7 partite: il segreto risiede nei meccanismi collettivi. La solidità difensiva è merito di tutti i reparti, dai difensori agli attaccanti, con i primi che, attraverso movimenti coordinati, supportano efficacemente le esigenze del gruppo, passando per i centrocampisti. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Uno degli indicatori principali di un Palermo sempre più squadra è proprio la partecipazione collettiva nella costruzione di una solida fase difensiva. In prima linea si distingue un portiere come Joronen, che al “Barbera” non ha ancora subito reti e finora ha garantito sicurezza all’intero reparto arretrato affidabile.

Tuttavia, questo risultato premia l’impegno di tutti i settori del campo ed è la conferma che il lavoro svolto da Inzaghi, particolarmente attento sin dal ritiro estivo alla fase di non possesso palla, sta dando risultati concreti. I gol di Pohjanpalo rappresentano solo uno degli elementi positivi per il tecnico rosanero, consapevole che fino a oggi tutta la squadra ha contribuito al raggiungimento dell’obiettivo primario prefissato: l’equilibrio complessivo.







Il dato relativo alle reti realizzate (9 finora) non appare eccezionale – dieci squadre hanno segnato di più – ma viene ampiamente compensato dai risultati incoraggianti sul piano difensivo. Questa solidità costituisce soprattutto nel campionato di Serie B la base fondamentale su cui costruire prospettive importanti per il futuro della squadra.