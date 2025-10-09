Mutti al GdS: "Il Palermo meritava questo ruolo da protagonista" ​​

Redazione 09/10/2025 07:39

Pippo era molto giovane, per cui era un po’ prematuro, però come si applicava e come lavorava si intravedeva in lui una grande carriera”.

Sono le parole di Bortolo Mutti, intervistato dal Giornale di Sicilia su Inzaghi e sul Palermo che “su tutti gli aspetti, a livello tecnico e anche organizzativo meritava questo ruolo da protagonista, poi il campo dirà tutto il
seguito”.

Pippo aveva vinto a Pisa, ha rinunciato alla Serie A per venire a Palermo, è un mix di situazioni che preludono un lavoro e un cammino importante”, conclude.



