Mutti al GdS: "Il Palermo meritava questo ruolo da protagonista" ​​

“Pippo era molto giovane, per cui era un po’ prematuro, però come si applicava e come lavorava si intravedeva in lui una grande carriera”.

Sono le parole di Bortolo Mutti, intervistato dal Giornale di Sicilia su Inzaghi e sul Palermo che “su tutti gli aspetti, a livello tecnico e anche organizzativo meritava questo ruolo da protagonista, poi il campo dirà tutto il

seguito”.

“Pippo aveva vinto a Pisa, ha rinunciato alla Serie A per venire a Palermo, è un mix di situazioni che preludono un lavoro e un cammino importante”, conclude.





