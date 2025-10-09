Dimarco e Tonali: "Gattuso persona schietta, ci trasmette attaccamento alla maglia" ​​

Due pilastri della Nazionale parlano all’antivigilia del match contro l’Estonia: Federico Dimarco e Sandro Tonali hanno parlato rispettivamente a Rai Sport e Vivo Azzurro, canale ufficiale dell’Italia.

Entrambi si sono soffermati sulla figura di Rino Gattuso: “È una persona schietta, che ti trasmette il senso di appartenenza di una maglia importante come quella della Nazionale”, ha detto Dimarco. “Ci trasmette tanto riguardo l’attaccamento alla maglia. L’intensità degli allenamenti è alta, la voglia di allenarsi è tantissima”, ha detto Tonali.

L’esterno crede ancora nella qualificazione diretta al Mondiale: “Dobbiamo cercare di vincere tutte le partite, poi tra Norvegia e Israele nel calcio non si sa mai cosa può succedere“.







Tonali, al momento in Premier League al Newcastle, parla di un possibile ritorno in Serie A: “Non si può mai sapere cosa succederà, io dico a tutti che è possibile. Non chiudo la porta all’Italia, è la mia nazione“.