Palermo, Mattia Bani è il miglior giocatore di settembre ​​

Mattia Bani è l’MVP del mese di settembre: in questo mese il calciatore rosanero ha disputato 4 partite di campionato non venendo mai sostitutito e il Palermo ha raggiunto 2 vittorie e 2 pareggi per un totale di 8 punti in classifica. L’unica partita in cui Bani non è stato convocato è stata quella di Coppa Italia contro l’Udinese, persa dai rosanero per 2 – 1.

Durante queste partite (Sudtirol, Bari, Cesena e Venezia) il Palermo ha preso pochissimi tiri in porta, prendendo gol solamente a Cesena. La partita è poi finita 1 – 1 grazie alla rete dello stesso Bani.

L’infortunio di Bani è una brutta tegola per il Palermo, che perde il suo difensore più forte e importante per la sua centralità, sia in campo che a livello di leadership. I tempi di recupero stimati sono di circa un mese, è presumibile che Bani rientri dopo la sosta di novembre.







