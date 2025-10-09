Palermo, 90' per Pohjanpalo nella vittoria della Finlandia. Joronen in panchina ​​

Joel Pohjanpalo protagonista nella partita della sua nazionale delle qualificazioni per i mondiali 2026: il calciatore del Palermo ha giocato 90′ nella vittoria in rimonta contro la Lituania, risultato finale 2 – 1.

Non ha giocato invece Jesse Joronen: il portiere del Palermo si è seduto in panchina, al suo posto ha parato Sinisalo, secondo portiere del Celtic che già negli scorsi impegni si era alternato con il numero uno rosanero.

Con questa vittoria la Finlandia alimenta le speranze di qualificazione al Mondiale, quantomeno dai playoff: Pohjanpalo e compagni sono adesso a ridosso delle prime posizioni occupate da Olanda e Polonia, pur avendo delle partite in più.







LEGGI ANCHE

PALERMO, BANI MVP DI SETTEMBRE

PALERMO, INFORTUNIO PER BANI

PALERMO – MODENA, CACCIA AL RECORD