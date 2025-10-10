Di Donato: “Palermo favorito, lo dicono la rosa e l’allenatore”
Daniele Di Donato è un ex molto amato in casa Palermo. L’allenatore, al momento senza squadra, ha indossato la maglia rosanero dal 2000 al 2004, collezionando 144 presenze. In un’intervista per TMW Radio, ha ben parlato della compagine di Inzaghi, indicandola come favorita per la promozione.
“Il Palermo ha ritrovato entusiasmo – afferma – . Pippo trasmette forza e passione: basta vederlo, sembra ancora un giocatore. È un vincente e in Serie B ha sempre vinto. Il Palermo ha una rosa da invidia, con tanti giocatori da Serie A. È giusto che punti alla promozione: ha una società solida e strutturata, che può solo crescere”.
“Favorita? Sì, ma non lo diciamo noi: lo dicono la rosa e il tecnico. Inzaghi è un vincente e davanti ha giocatori che potrebbero tranquillamente giocare in Serie A. Quando vuoi vincere devi avere due squadre all’altezza e il Palermo le ha. In Serie B magari puoi sbagliare una partita, in C no: se vuoi vincere, non puoi permetterti di sbagliare nulla”, conclude.
1 thought on “Di Donato: “Palermo favorito, lo dicono la rosa e l’allenatore””
Ogni qualvolta un “addetto ai lavori” o roba simile esprime simili giudizi sulla rosa del Palermo, è d’obbligo combattere questa DISINFORMAZIONE ribadendo che la rosa del Palermo è striminzita e lacunosa.
Ci sono titolari di ottimo livello, ma le seconde linee tendono a non essere all’altezza dei titolari ed in certi reparti mancano proprio; a questo proposito sono emblematiche la mancata, adeguata sostituzione di Magnani, e il mancato acquisto di un vice-Augello dopo la cessione di Lund.
Questa situazione è pienamente imputabile alla Società, che ha imposto ad Osti di fare un mercato a bassissimo costo, liberandosi di un sacco di ingaggi pesanti.
Per ora la squadra, grazie ad Inzaghi, sta overperformando. E per onestà intellettuale va anche aggiunto che il calendario fino a questo momento è stato favorevole.