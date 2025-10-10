Di Donato: "Palermo favorito, lo dicono la rosa e l'allenatore" ​​

Daniele Di Donato è un ex molto amato in casa Palermo. L’allenatore, al momento senza squadra, ha indossato la maglia rosanero dal 2000 al 2004, collezionando 144 presenze. In un’intervista per TMW Radio, ha ben parlato della compagine di Inzaghi, indicandola come favorita per la promozione.

“Il Palermo ha ritrovato entusiasmo – afferma – . Pippo trasmette forza e passione: basta vederlo, sembra ancora un giocatore. È un vincente e in Serie B ha sempre vinto. Il Palermo ha una rosa da invidia, con tanti giocatori da Serie A. È giusto che punti alla promozione: ha una società solida e strutturata, che può solo crescere”.

“Favorita? Sì, ma non lo diciamo noi: lo dicono la rosa e il tecnico. Inzaghi è un vincente e davanti ha giocatori che potrebbero tranquillamente giocare in Serie A. Quando vuoi vincere devi avere due squadre all’altezza e il Palermo le ha. In Serie B magari puoi sbagliare una partita, in C no: se vuoi vincere, non puoi permetterti di sbagliare nulla”, conclude.







