Bisoli: “Il Palermo ha una squadra incredibile e un allenatore vincente”
Pierpaolo Bisoli, ex allenatore di Modena e Südtirol tra le altre, è stato intervistato per Pianeta Serie B e ha citato il Palermo tra le squadre favorite per la promozione.
“Le tre squadre favorite per la conquista della Serie A sono Venezia, Monza e Palermo – dice – . Il Monza, se trova una quadra, ha una squadra da Serie A. Serve che i calciatori entrino nella mentalità del tecnico e che tutti insieme riescano a fare fronte comune. Poi ci sono tante individualità che hanno sempre fatto la Serie A, Colpani, Pessina, Petagna”.
“Il Venezia l’ho visto due volte, ha una squadra fortissima. La terza è il Palermo, che ha una squadra incredibile con un allenatore vincente. La mentalità è pure vincente”, continua.
Sul suo futuro, dice: “Spero di tornare presto in pista, non sono mai stato fermo in ventiquattro anni di carriera. Questa è la terza volta che mi capita di stare fermo dall’inizio, ma ci può stare. Ho una grande voglia, fin quando la passione per il calcio è così viva in me, allenerò. Se invece dovrò andare in giro solo per avere un contratto, smetterò. Davanti ad un progetto serio in Serie C, ci ragionerei”.