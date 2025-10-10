Aramu: “Le favorite sono Palermo e Venezia. Sorpresa Modena”

Mattia Aramu, ex trequartista di Genoa e Venezia tra le altre e oggi svincolato, è stato intervistato per Pianeta Serie B e ha citato il Palermo tra le squadre favorite per la promozione.

“La Serie B è molto strana, puoi ritrovarti sopra o sotto nel giro di una giornata – afferma – . Vedendo questo inizio di campionato le favorite sono Palermo e Venezia, con la sorpresa Modena che sta facendo molto bene. Quello cadetto è un torneo in cui può succedere di tutto, non saprei cosa dire”.

Sulla sua situazione, dice: “Sto bene. Sono in attesa, mi sto allenando e spero che a breve possa trovare una sistemazione perché ho voglia di giocare. Sto cercando di tenermi nella condizione migliore possibile. Ovvio, poi mi manca comunque il ritmo-squadra, ma penso sia normale”.







LEGGI ANCHE

PALERMO, PEDA CONQUISTA TUTTI