Portanova: "Palermo, Venezia e Monza costruite per la Serie A" ​​

Manolo Portanova, centrocampista della Reggiana, è stato intervistato per TMW e ha parlato del campionato di Serie B, citando il Palermo tra le formazioni favorite al salto di categoria.

“Il campionato è sempre più complicato, ma Palermo, Venezia e Monza mi sembrano costruite molto bene. Lotteranno loro per la Serie A. Attenzione anche alla Juve Stabia, che potrebbe essere ancora una volta la vera outsider: è forte e ha un grande allenatore”, afferma.

Sulla Reggiana, dice: “Credo che non ci manchi niente. Siamo costruiti per essere combattenti e dobbiamo proseguire su questa linea, mettendo in campo i concetti dell’allenatore. Forse qualche punto si è perso per strada, ma abbiamo sempre espresso un buon gioco. La mano dello staff si vede e dobbiamo solo continuare così“.







