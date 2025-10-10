Modena, Mendes: "Contro il Palermo vogliamo vincere" ​​

Pedro Mendes, attaccante del Modena, ha partecipato a un incontro con i tifosi allo store ufficiale della società e ha parlato della prossima partita, in casa del Palermo.

“Ho visto tanto entusiasmo, non solo qui ma anche allo stadio, che è sempre più pieno – afferma – . Stiamo facendo bene e sono felice che il pubblico sia contento. Ora ci prepariamo per la prossima sfida: contro il Palermo vogliamo vincere“.

All’incontro era presente anche Bryant Nieling, che dice: “Questo mio primo periodo a Modena è stato bellissimo, anche la città mi piace molto. Gara col Palermo? Affronteremo un’ottima squadra. Mi impressiona solo la distanza: in Olanda, la trasferta più lunga dura tre ore, qui il viaggio è davvero lungo”.







LEGGI ANCHE

PALERMO, PEDA CONQUISTA TUTTI