Palermo - Modena, aria da record spettatori per lo scontro al vertice: il dato aggiornato ​​

Procede spedita la prevendita per Palermo – Modena. Il “Barbera” ospiterà lo scontro al vertice tra la seconda e la prima di Serie B ed è pronto a ospitare per la quinta volta consecutiva oltre 30 mila spettatori.

A più di una settimana dalla partita, sono già 21.854 i titoli emessi tra abbonamenti e biglietti venduti. Un dato destinato a crescere nei prossimi giorni. Si punta a battere il record stagionale registrato col Bari, quando erano stati 32.363 (15.859 biglietti venduti) gli spettatori presenti al “Barbera”.

Prima della partita contro il Modena si è giocato in casa contro Venezia (31.993), Bari (32.363), Frosinone (32.181) e Reggiana (30.868). E pensare che il vero record stagionale appartiene all’amichevole contro il Manchester City quando vennero emessi 34.665 titoli.







