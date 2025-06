Italia, Spalletti esonerato: “Avrei preferito continuare”. Sarà in panchina con la Moldavia

Cambio improvviso sulla panchina della Nazionale: Luciano Spalletti è stato ufficialmente esonerato. Nelle ultime ore si era diffusa l’indiscrezione di possibili dimissioni, ma a chiarire tutto è stato lo stesso commissario tecnico in conferenza stampa: sarà il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, a sollevarlo dall’incarico.

La decisione entrerà in vigore subito dopo la gara contro la Moldavia, in programma lunedì 9 giugno alle 20.45, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Spalletti chiuderà dunque la sua esperienza in azzurro al termine della partita.

“Ieri sera mi sono incontrato col presidente Gravina e mi ha comunicato che sarò sollevato dall’incarico di c.t. della Nazionale. A me è dispiaciuto. Non avevo nessuna intenzione di mollare, avrei preferito rimanere al mio posto. Esonero è, ne devo prendere atto. Con Gravina ho un buonissimo rapporto. Qualche brutto risultato è venuto fuori”, dice Spalletti.





“Voglio agevolare il futuro della Nazionale, il contratto sarà risolto. Sarò l’allenatore per la gara con la Moldavia – continua – . Devo assumermi le responsabilità che ho, dalla Federazione ho ricevuto tanto supporto. I ragazzi sono forti, avrei continuato. Vincere e convincere con la Moldavia sarebbe importante per aprire nel migliore dei modi il nuovo ciclo con chi mi sostituirà. Chiederò alla squadra di dimostrare quello che mi sono sempre aspettato da loro; non sono riuscito a farli essere loro stessi”.

Una sconfitta che brucia

L’addio di Spalletti si consuma alla vigilia della sfida contro la Moldavia, un appuntamento decisivo per il futuro dell’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. La Nazionale arriva a questa gara in un clima di forte tensione e instabilità, con il destino tecnico appeso a un filo.

A innescare la crisi è stata la netta sconfitta per 3 – 0 contro la Norvegia, un risultato che ha compromesso seriamente le speranze di qualificazione diretta. Il k.o. ha scosso l’ambiente e ha incrinato la fiducia nel progetto tecnico di Spalletti, portando a una riflessione profonda sull’efficacia delle sue scelte.

Un addio nel rispetto, ma inevitabile

Il rapporto tra Spalletti e la Federazione è stato sempre improntato al rispetto e alla collaborazione. Tuttavia, alla luce dei risultati, entrambe le parti hanno valutato con realismo gli errori commessi e le responsabilità di un percorso che rischia di lasciare l’Italia fuori dal prossimo Mondiale.

In pole position per raccogliere l’eredità del tecnico toscano c’è Stefano Pioli, attualmente alla guida dell’Al-Nassr, da tempo indicato come possibile successore per rilanciare il progetto azzurro. Sullo sfondo c’è anche la possibilità di convincere Claudio Ranieri, ma appare una strada molto complicata.

