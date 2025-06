Ternana, la delusione di Liverani: “Una bella botta. Futuro? Mi serve tempo”

La delusione di Fabio Liverani. Il tecnico della Ternana ha parlato della sconfitta rimediata alle finali dei playoff di Serie C contro il Pescara. L’allenatore parla di “bella botta” subita e rimanda qualsiasi riflessione riguardante il futuro.

“Ai miei calciatori posso solamente dire grazie per questi due mesi insieme, meritavano un epilogo migliore. La Ternana ha fatto una grandissima partita, di livello e qualità. A livello calcistico questa è una bella botta“.

Sul futuro: “Ho tre anni di contratto, ma oggi per me è difficile guardare avanti. Ho bisogno di qualche giorno per capire, poi ci vedremo con la società”.