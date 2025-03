Italia, Spalletti ne convoca 25 per la Nations League: c’è anche Lucca

Luciano Spalletti, ct degli Azzurri, ha diramato la lista dei 25 convocati per la doppia sfida contro la Germania valide per i playoff di Nations League. Le due gare si svolgeranno giovedì 20 marzo a “San Siro” e domenica 23 marzo al “Signal Iduna Park” di Dortmund. Tante sorprese tra i nomi: prima chiamata per Ruggeri e Casadei. E’ presente anche l’ex rosanero Lorenzo Lucca, che sta disputando una buona stagione con l’Udinese.

I CONVOCATI

Portieri: Donnarumma, Meret, Vicario

Difensori: Bastoni, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Comuzzo, Di Lorenzo, Gatti, Ruggeri, Udogie





Centrocampisti: Barella, Casadei, Frattesi, Ricci, Rovella, Tonali

Attaccanti: Kean, Lucca, Maldini, Politano, Raspadori, Retegui, Zaccagni

LEGGI ANCHE

PALERMO – CREMONESE, LA CARICA DEI TIFOSI