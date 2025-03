Palermo – Cremonese, la carica dei tifosi rosa: l’ultimo dato dei titoli emessi

Il Palermo si prepara alla sfida contro la Cremonese con un buon dato di prevendita: come annunciato dal club rosa, sono stati emessi finora 21.442 biglietti per la gara in programma stasera alle 20.30 al “Renzo Barbera”.

Si tratta di un numero superiore alle ultime due partite casalinghe contro Brescia e Mantova, entrambe rimaste sotto la soglia dei 20mila spettatori. Il club rosanero, attraverso i suoi canali social, ha lanciato un appello ai tifosi per riempire lo stadio e spingere la squadra in una sfida cruciale per la corsa ai playoff.

Dopo due gare con un’affluenza leggermente in calo – 18.819 spettatori contro il Brescia e 18.728 con il Mantova – il dato per la sfida con la Cremonese segna un’inversione di tendenza. Tuttavia, la presenza di pubblico resta lontana dal record stagionale registrato contro il Cosenza, quando sugli spalti del “Barbera” si contarono ben 25.787 spettatori.





Un dato significativo riguarda anche il settore ospiti: saranno 220 i tifosi della Cremonese attesi a Palermo. Un numero considerevole, se si tiene conto della distanza tra le due città e della difficoltà logistica di una trasferta infrasettimanale. La presenza dei sostenitori grigiorossi conferma il forte legame tra la squadra lombarda e la sua tifoseria, pronta a sostenere la Cremonese in uno scontro diretto fondamentale per le ambizioni di alta classifica.

