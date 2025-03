Lazio e Fiorentina in Europa, data e orari dei quarti di finale

Lazio e Fiorentina hanno superato il turno rispettivamente in Europa League e Conference League, accedendo così ai quarti di finale. Adesso i biancocelesti affronteranno il Bodo/Glimt, mentre la Viola se la vedrà con il Celje.

La squadra di Baroni ha eliminato agli ottavi il Viktoria Plzen, vincendo all’andata in inferiorità numerica per 1 – 2, giocando in 9 contro 11. Il ritorno allo stadio Olimpico si è concluso in parità, risultato che ha comunque consentito alla Lazio di accedere al prossimo turno. Ora sfiderà i norvegesi del Bodo/Glimt, che nonostante la sconfitta per 2 – 1 in casa dell’Olympiacos si è qualificato grazie al successo per 3 – 0 dell’andata.

Il Bodo/Glimt, nel recente passato, aveva affrontato l’altra squadra della capitale, la Roma, battendola per 6 – 1. L’andata si giocherà il 10 aprile all’Aspmyra Stadion alle ore 18:45, in Norvegia, mentre il ritorno si disputerà il 17 aprile allo stadio Olimpico alle 21:00.





La Fiorentina sfiderà ai quarti di Conference il Celje. Gli uomini di Palladino hanno ribaltato la sconfitta dell’andata contro il Panathinaikos per 3 – 2, vincendo 3 – 1 al “Franchi”. Il Celje, invece, ha ottenuto il passaggio del turno dopo un doppio confronto con il Lugano, caratterizzato da tanti gol. All’andata la squadra slovena ha vinto di misura, mentre al ritorno è finita 5 – 4 dopo i tempi supplementari, con la vittoria ai rigori per 1 – 3. L’andata si giocherà il 10 aprile in Slovenia alle ore 21:00, mentre il ritorno sarà al “Franchi” il 17 aprile alle 18.45.

