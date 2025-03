Serie D, il CastrumFavara mastica amaro. Baglione: “Il ko brucia, la sosta ci farà bene”

Il campionato di Serie D girone I è fermo per l’ultima sosta della stagione 2024/2025 e si prepara al rush finale che definirà tutti i verdetti. Tra le squadre siciliane in lotta per la salvezza c’è la CastrumFavara, abbiamo fatto il punto della situazione con Sandro Baglione, centrocampista gialloblù.

Il bilancio della vostra stagione finora è positivo…

“Al momento siamo in linea con gli obiettivi di inizio stagione. La società ci ha chiesto di mantenere la categoria e stiamo dando tutto per riuscirci”.





Siete reduci da una sconfitta col Pompei che ha lasciato un po’ d’amaro in bocca…

“Assolutamente sì, ancora brucia tanto soprattutto per come è arrivata considerando che il Pompei non si era mai reso pericoloso oltre al gol. Però è giusto dire che il risultato del campo è sempre meritato per tanti fattori”.

Il ritiro dell’Akragas cambia, e tanto, la classifica…

“Probabilmente rispetto alle altre squadre in lotta per la salvezza noi saremo tra le più penalizzate da questa situazione, ma è anche vero che qualche nostra concorrente dovrà osservare il turno di riposo. Sapevamo di dovere giocare sette finali e ne siamo ancora consapevoli”.

Percepisco un po’ di rabbia nelle sue parole…

“Sul ritiro dell’Akragas ci sarebbero tante cose da dire. Quando una società abbandona un campionato a stagione inoltrata, la responsabilità è della Federazione e della LND. Anche a livello umano per noi è un danno, abbiamo lottato per quelle partite, qualcuno ha avuto infortuni, adesso è come se non fossero mai esistite. Ognuno dovrebbe assumersi le proprie responsabilità, è inconcepibile che una squadra abbandoni un campionato a sette giornate dalla fine”.

Adesso una sosta che è un bene o un male?

“Per noi è assolutamente un bene. Nelle ultime settimane abbiamo avuto alcuni assenti per infortunio e questo stop ci permetterà di recuperare qualcuno. Ci rigenereremo sia fisicamente che mentalmente, ma siamo già sul pezzo per tornare in campo”.

E proprio al ritorno in campo dovrete vedervela con la capolista Siracusa…

“Il Siracusa non ha bisogno di presentazioni, è lassù e ha dimostrato di meritare il primo posto. Per noi però ogni punto è importante in ottica salvezza, quindi come sempre giocheremo con fame, giusto atteggiamento e voglia di fare bene”.

