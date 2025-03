Palermo – Cremonese, i bookmakers non ‘scommettono’ sui rosa

I bookmakers credono poco nell’impresa del Palermo stasera contro la Cremonese. In quasi tutte le piattaforme di scommesse la vittoria del Palermo è quotata tra 2,60 e 2,70, quella della Cremonese tra 2,70 e 2,80. Insomma, le quote sono quasi uguali. Il pareggio è quotato poco più di 3,00.

Sembra quasi un messaggio di sfiducia nei confronti del Palermo. Eppure le quote vanno analizzate con attenzione. Per esempio: la Cremonese un mese fa era quotata a 2,05 nella trasferta di Bari (una squadra della stessa classifica del Palermo) e più o meno con la stessa quota per l’ultima trasferta a Carrara. Per la cronaca, entrambe le partite sono finite in parità.

Di contro, quella del Palermo è una delle quote più alte della sua stagione casalinga. Per fare un confronto: sia contro il Mantova che contro il Brescia la quota della vittoria rosa oscillava intorno a 1,8 ritenuta quindi più che probabile: con il Mantova finì in parità, con il Brescia vinse il Palermo.





In realtà, nel ‘linguaggio’ dei siti di scommesse, quella di stasera tra Palermo e Cremonese è la classica partita da tripla, dal pronostico indecifrabile. Del resto, il cammino dei grigiorossi, come quello dei rosanero, è stato costellato di tanti passi falsi e da una discontinuità non comune. In trasferta per la formazione lombarda sei successi, quattro pareggi e quattro sconfitte; per il Palermo, al “Barbera”, lo stesso identico cammino: sei vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte.

